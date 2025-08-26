«Возможны финансовые потери»: чем грозит Пугачевой потеря товарного знака «Алла Борисовна»

Алла Пугачева рискует потерять права на товарные знаки «Алла» и «Алла Борисовна» в апреле 2026 года. По словам адвоката Сергея Жорина, если уехавшая из России певица не продлит их регистрацию в Роспатенте, то потеряет контроль над своим брендом и может понести финансовые потери.

Как пояснил адвокат Жорин в беседе с сайтом «Страсти», после истечения срока товарные знаки, принадлежащие сейчас Пугачевой, могут быть зарегистрированы другими лицами или использоваться без согласия певицы.

«Исчезновение исключительного права может привести к появлению конкурентов, использующих бренд. Возможны финансовые потери на рекламу, мерч, лицензионные продажи», - сказал Сергей Жорин.

Кроме того, Пугачева не сможет получить компенсацию в случае незаконного использования ее товарных знаков другими лицами. Исполнительница хита «Арлекино» больше не будет иметь юридической защиты на них.

«Закон позволяет взыскать компенсацию до двукратной стоимости товаров — даже если ущерб меньше. Это серьезный финансовый риск в случае судебных споров», - сказал адвокат.

При этом, в случае неиспользования зарегистрированных товарных знаков по назначению, также могут наступить юридические последствия. В частности, это может стать основанием для досрочного прекращения охраны уже через 3 года непрерывного бездействия.

Согласно базе Роспатента, впервые бренд «Алла Борисовна» был зарегистрирован в 1997 году. Певица продлевала срок его действия последний раз в 2016 году — он действителен до 25 апреля 2026 года.

Ранее сообщалось, что под брендом «Алла Борисовна» певица может производить одежду, головные уборы, игрушки, напитки, табак и многое другое. Также Пугачева может оказывать с этим товарным знаком услуги по организации путешествий и предоставлению образования.