15:09, 12 декабря 2022
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Алла Пугачева сняла парик и показала отваливающиеся волосы-паутинки
Певица Алла Пугачева попозировала у бассейна без парика. На фото разглядели реальное состояние волос звезды – сухие тонкие кончики бросаются в глаза.
Примадонна предстала в красивом образе – шортах из экокожи, блузе с открытыми плечами и сапогах-чулках. Весь образ испортили волосы с секущимися и пушистыми концами.
Комментаторы начали писать: «Начнешь чесать, поди, отвалятся», «Кончики волос как пушок», «Там прям паутинка», «Лохмотья сухие на кончиках».
Пугачева, получившая израильское гражданство, несколько месяцев не появляется в России. Недавно стало известно, что она собирается приехать.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Teleprogramma.pro
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: