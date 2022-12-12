Алла Пугачева сняла парик и показала отваливающиеся волосы-паутинки

Певица Алла Пугачева попозировала у бассейна без парика. На фото разглядели реальное состояние волос звезды – сухие тонкие кончики бросаются в глаза.

Примадонна предстала в красивом образе – шортах из экокожи, блузе с открытыми плечами и сапогах-чулках. Весь образ испортили волосы с секущимися и пушистыми концами.

Комментаторы начали писать: «Начнешь чесать, поди, отвалятся», «Кончики волос как пушок», «Там прям паутинка», «Лохмотья сухие на кончиках».

Пугачева, получившая израильское гражданство, несколько месяцев не появляется в России. Недавно стало известно, что она собирается приехать.