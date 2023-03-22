«Алла Пугачева» с луком, беконом и сметаной: что стало с провальным чипсовым заводом Примадонны

За годы своей карьеры Алла Пугачева заработала многомиллионное состояние. Причем заработок певицы складывался не только из концертной деятельности, но и из бизнеса. Сейчас Примадонна, конечно, уже ничем не владеет в России, но в начале нулевых у артистки была «гениальная» идея, которая должна была, по ее мнению, принести ей много денег. Вот только поклонники ее не оценили, и вокалистке пришлось экстренно избавляться от предприятия.

Речь идет о чипсовом заводе в Крымске, который Алла Борисовна приобрела в 2001 году. Она затеяла производство жареного хрустящего картофеля, который должен был скупаться под названием «АБ» по всей стране. Примадонна вложила немало денег в это дело, готовая буквально завалить Россию чипсами, но в итоге бизнес не пошел. Поклонники заявили, что «Алла Борисовна» и с луком, и с беконом, и со сметаной оказалась не вкусной, поэтому Пугачевой пришлось экстренно распрощаться с заводом.

За провальное дело она хотела выручить 1,5 миллионов евро, но получила даже меньше миллиона. Официально ей удалось продать предприятие в 2011 году. Его выкупила санкт-петербуржская компания. Вот только теперь там производят не чипсы, а компоты.

Напомним, что после переезда в Израиль Алла Борисовна не избавилась от своей недвижимости в России. Она по-прежнему владеет квартирой в центре Москвы, а также по документам она хозяйка еще двух земельных участков. А знаменитый замок в Грязи оформлен на ее мужа. Еще с осени прошлого года супруги пробуют продать особняк, вот только пока это безуспешно. Недавно риелтор рассмотрел звездную недвижимость и рассказал, почему покупатели за ней не выстраиваются в очередь.