Алла Пугачева постаралась: Кристина Обракайте уедет из России уже весной

Кристина Орбакайте, в отличие от своей знаменитой мамы, предпочитает открыто не делать никаких заявлений и в принципе воздерживается от политических тем. Она даже никак не стала комментировать отъезд из страны Аллы Пугачевой, а также своего сына Никиты Преснякова. Вместо этого она вернулась в Россию из США, где проживает время от времени, и теперь пытается реанимировать свою карьеру после скандала вокруг семьи.

Однако работы теперь певице предлагают немного. Некоторые поклонники связывают это с действиями Примадонны, но есть и те, кто считают, что Кристина стала не востребована, так как не выпускает новых хитов. Концертный директор Сергей Лавров тоже высказывал свое мнение на этот счет и заявлял, что артистку уже давно «подвинула» ее прямая и вечная конкурентка – Валерия. Супруга Пригожина сейчас намного популярнее на эстраде, а Кристине приходится довольствоваться малым.

Однако, несмотря на то, что предложений Орбакайте поступает не так много, как раньше, концерты у нее все же есть. Причем не только в России. Уже весной исполнительница отправится в тур по стране, после чего посетит с выступлениями Европу. Пользователи Сети считают, что с работой за границей Кристине сильно помогла ее знаменитая мама. И если даже она не напрямую договаривалась с концертными организаторами, то поспособствовала косвенно своими действиями и заявлениями. Якобы теперь иностранцы принимают Пугачеву из-за ее позиции, а вместе с ней и ее дочь.

Уже в конце апреля Кристина Орбакайте отправится в Германию вместе со своей командой. Сейчас певица усиленно готовится к туру и постоянно репетирует номера. Кадрами из зала, где у нее проходят занятия с танцорами, артистка делится в социальных сетях.

Ранее появилась информация о состоянии Аллы Пугачевой. Долгое время ходили слухи о том, что она лечится в Израиле от какой-то загадочной болезни. При этом некоторые утверждали, что у нее вырос на спине внушительный горб. Сама же Примадонна все эти сплетни отвергает, но поклонники не успокаиваются. Недавно они обнаружили на фоно вокалистки большую и страшную опухоль на руке, которую артистке не удалось прикрыть даже перстнем.