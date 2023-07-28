Алла Пугачева посетила фестиваль Лаймы Вайкуле на фоне слухов об ухудшении состояния

74-летняя певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) пришли на фестиваль исполнительницы Лайме Вайкуле в Юрмале. Они сидели среди публики.

Об этом сообщил сайт mk.ru.

Галкина* и Пугачеву заметили зрители, которые сделали снимок артистов. На фотографии хорошо видно юмориста, а вот Алла Борисовна сидела в тот момент спиной.

Пугачева появилась в тот день, когда в концерте должна участвовать Верка Сердючка.

Знакомые Примадонны говорили, что она не пойдет на мероприятие. Утверждалось, что с Вайкуле певицу связывают приятельские отношения, но дружбы неразлей вода между ними нет.

Также звучала информация, что Пугачева плохо перенесла перелет из Израиля в Латвию, ее не могут поднять с кровати. Якобы, по причине плохого самочувствия ее дочь Кристина Орбакайте прервала путешествие с семьей и приехала в матери.

*признан иноагентом на территории РФ