Алла Пугачева посетила фестиваль Лаймы Вайкуле на фоне слухов об ухудшении состояния
74-летняя певица Алла Пугачева посетила фестиваль Лаймы Вайкуле.
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74-летняя певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) пришли на фестиваль исполнительницы Лайме Вайкуле в Юрмале. Они сидели среди публики.
Об этом сообщил сайт mk.ru.
Галкина* и Пугачеву заметили зрители, которые сделали снимок артистов. На фотографии хорошо видно юмориста, а вот Алла Борисовна сидела в тот момент спиной.
Пугачева появилась в тот день, когда в концерте должна участвовать Верка Сердючка.
Знакомые Примадонны говорили, что она не пойдет на мероприятие. Утверждалось, что с Вайкуле певицу связывают приятельские отношения, но дружбы неразлей вода между ними нет.
Также звучала информация, что Пугачева плохо перенесла перелет из Израиля в Латвию, ее не могут поднять с кровати. Якобы, по причине плохого самочувствия ее дочь Кристина Орбакайте прервала путешествие с семьей и приехала в матери.
*признан иноагентом на территории РФ