Алла Пугачева попала в кино: блат или талант?

Алла Пугачева никогда не останавливалась на достигнутом и пробовала все новое. Так, будучи популярной певицей СССР, Алла Пугачева решила завоевать отечественный кинематограф.

Первой кинокартиной для певицы стала «Женщина, которая поет». Роль будто задумывалась прямо под певицу, поскольку состоял из музыкальных номеров Примадонны.

Кинокритики отмечали, что сценарий был недоработанным, а музыкальные сцены кажутся «сырыми». При этом актерская игра Пугачевой была оценена хорошо.

Не избежала работа над фильмом и конфликтов. Оказалось, что у Аллы Борисовны во время съемок продолжались концерты. Это останавливало съемочный процесс.

Кроме того, из-за обмана Пугачевой разразился крупный скандал с Александром Зацепиным. Певица без разрешения включила в фильм песни якобы музыканта Бориса Горбоноса. На самом деле это были песни Пугачевой.

Несмотря на то, что Зацепин воспринял это как личное оскорбление, фильм все равно был снят. По блату же или из-за таланта артистки рассуждать сложно. Скорее всего, фильм был плодом коллективного энтузиазма композитора Александра Зацепина и поэта Леонида Дербенева.

С этого началась карьера Пугачевой в кино. Артистка снялась также в фильмах «Пена», «Любовь за любовь», «Пришла и говорю», «Сезон чудес».

Ранее мы писали, что у Аллы Пугачевой нашли целительские способности и спасающую жизни интуицию.