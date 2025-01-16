Алла Пугачева перестала оплачивать услуги по уходу за кладбищем, где похоронены родители и брат

Певица Алла Пугачева перестала оплачивать услуги по уходу за Кузьминским кладбищем, где похоронены родители, бабушка и брат. Об этом сообщила жена ее племянника Владислава Гузель.

По словам женщины, раньше Примадонна оплачивала уход за кладбищем, но потом перестала. В итоге все стало запущенным – могилы окончательно заброшены.

Гузель заявила, что «вопрос с могилами открыт». Женщина говорит, что с их стороны «сделано все необходимое».

«Мы восстановили документы, осталось только подъехать и поставить подпись Алле Борисовне, но у них нет времени», - пожаловалась Гузель сайту Kp.ru.

Ранее сообщалось, что четырехлетняя внучка певицы пошла в музыкальную школу. При этом звездная родственница не звонила, не навестила ребенка и не общается с родней.