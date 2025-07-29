НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 29 июля 2025, 12:37
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Алла Пугачева отреагировала на преображение Кристины Орбакайте после «омолаживающей процедуры»

Алла Пугачева отметила красоту дочери Кристины Орбакайте после «омоложения».
Алла Пугачева отреагировала на преображение Кристины Орбакайте после «омолаживающей процедуры»

© Starface.ru

Певица Алла Пугачева отреагировала на новую публикацию дочери Кристины Орбакайте, в которой она показала свое «омоложение». Артистка сняла шуточное видео, в котором превращалась в своего ребенка, и Примадонна отметила, что они обе очень красивые.

В личном блоге Орбакайте опубликовала кадры, как ныряет лицом в холодную воду, после чего оборачивается молодой девушкой – своей дочерью Клавдией.

«Омолаживающая процедура. Вечно молодая», - прокомментировала певица.

Видео понравилось как поклонникам Орбакайте, так и ее родственникам. Например, Никита Пресняков посмеялся и оценил метод омоложения, а Алла Пугачева сделала дочери и внучке комплимент.

«Красотки мои», - поделилась Пугачева.

Напомним, что в июле Кристина Орбакайте отправилась в путешествие по Азии и Европе вместе с мужем и дочерью. Они посетили Японию, Сингапур, Бали и Францию.

Ранее невестка Кристины Орбакайте показала, чем занимается после возвращения в Россию, пока Никита Пресняков находится в США.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Кристина Орбакайте
Алла Пугачева
процедуры
омоложение
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