Алла Пугачева отреагировала на преображение Кристины Орбакайте после «омолаживающей процедуры»

Певица Алла Пугачева отреагировала на новую публикацию дочери Кристины Орбакайте, в которой она показала свое «омоложение». Артистка сняла шуточное видео, в котором превращалась в своего ребенка, и Примадонна отметила, что они обе очень красивые.

В личном блоге Орбакайте опубликовала кадры, как ныряет лицом в холодную воду, после чего оборачивается молодой девушкой – своей дочерью Клавдией.

«Омолаживающая процедура. Вечно молодая», - прокомментировала певица.

Видео понравилось как поклонникам Орбакайте, так и ее родственникам. Например, Никита Пресняков посмеялся и оценил метод омоложения, а Алла Пугачева сделала дочери и внучке комплимент.

«Красотки мои», - поделилась Пугачева.

Напомним, что в июле Кристина Орбакайте отправилась в путешествие по Азии и Европе вместе с мужем и дочерью. Они посетили Японию, Сингапур, Бали и Францию.

Ранее невестка Кристины Орбакайте показала, чем занимается после возвращения в Россию, пока Никита Пресняков находится в США.