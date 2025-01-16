Алла Пугачева обратилась к мужу Орбакайте в соцсетях по важному поводу

В комментариях под постом отметилась исполнительница хита «Арлекино». Она написала: «Поздравляем!». Супруги познакомились 21 год назад в Майами. Кристина оказалась в числе приглашенных гостей на дне рождении Михаила. Статный мужчина сразу же произвел впечатление на звезду своей внешностью. Помимо этого, он еще и оказался интересным собеседником, позже признавалась дочь Примадонны.

В марте 2005 года они поженились. В 2012 году у супругов появилась дочь Клавдия. Михаил не отрицает, что старается баловать девочку, в то время как Кристина строга к наследнице.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил в разговоре с сайтом «Страсти», что певицу Орбакайте «убрали» со всех телеканалов в РФ.