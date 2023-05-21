Алла Пугачева о состоянии Галкина*: в Сети разлетелся пост от лица певицы

Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) в сентября 2022 года был включен в список «иностранных агентов». Сначала такому статусу юморист обрадовался, но спустя время подал иск, чтобы с него сняли такой ярлык.

Непостоянство в решениях Галкина* привело к насмешкам в интернет-пространстве. Так, телеграм-канал «А вот мой яндекс кошелек» сделал пародию на эмоциональное состояние артиста. Было опубликовано письмо, в котором Алла Пугачева якобы жалуется на положение мужа.

«Теперь даже не знаем, что делать. Сильно похудел, не может работать. Максик же артист, он очень близко все воспринимает. Я сейчас вижу, как муж тает у меня на глазах. Они этим (статусом иноагента) просто убивают его», — рассказывает фейковая Алла Пугачева.

Также от лица Пугачевой дано обращение к сотрудникам Минюста РФ, где душераздирающе певица говорит: «Вам это надо было? Вот так просто взять и растоптать человека. Это для них нормально?».

Кроме того, фейковая Пугачева поясняет, что Галкин якобы теперь сидит ночами и со слезами смотрит старые выпуски на Первом канале.

Ранее мы писали, что медики нашли у 74-летней Аллы Пугачевой серьезный недуг.