Алла Пугачева не пришла на могилу к умершему близкому другу

4 марта 2023 года Борис Моисеев мог бы отпраздновать 69-летие. Однако его не стало в прошлом году из-за третьего инсульта.

Сегодня на Троекуровском кладбище собираются родственники, близкие друзья и поклонники, чтобы почтить память хореографа. Однако не придет лишь Алла Пугачева, некогда являющая другом Моисеева.

Отмечается, что Пугачева даже не пришла на похороны артиста, поскольку за несколько дней до этого улетела в Израиль. Тем не менее, певица помнит про день рождения Моисеева и собирается прислать букет цветов на могилу. Во время болезни звезды Пугачева была постоянно на связи и даже передавала вкусности в палату.

Ранее мы писали, что у ослабшей Аллы Пугачевой обнаружили большую и страшную опухоль.