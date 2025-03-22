Алла Пугачева не приехала на прощание с Бедросом Киркоровым ради безопасности

Алла Пугачева не приехала на прощание с отцом бывшего мужа Бедросом Киркоровым, состоявшееся в Москве накануне. В беседе с aif.ru светская львица Алена Кравец раскрыла, почему певица не появилась на церемонии.

По словам актрисы, одной из причин того, что Алла Пугачева не приехала, стала разница в политических взглядах. Если Бедрос Киркоров был патриотом, то его экс-невестка уехала из России и негативно высказывалась о соотечественниках.

«У них разные политические позиции. Оба Киркоровых – патриоты России. <…> А Пугачева не только уехала, но и поливает нас грязью из-за рубежа, обзывая „холопами и рабами“», — заявила Алена Кравец.

Более того, по мнению светской львицы, певица решила не приезжать на похороны, поскольку не считала свекра важным для себя человеком и называла того «отцом одного из бывших мужей».

«Пугачева рассуждала так: „А почему я должна приехать на похороны Бедроса? Кто он мне? Отец одного из бывших мужей“. Напомню, их у нее было пять. Она и к бывшему мужу Александру Стефановичу не приехала, а уж к бывшему свекру — и подавно», — отметила артистка.

Собеседница издания добавила, что Алла Пугачева также боится за собственную безопасность и во избежание конфликтных ситуаций решила «остаться» за рубежом.

«Могут принять не самым радушным образом из-за ее позиции и слов про „холопов и рабов“, где могут возникнуть некомфортные ситуации, мягко говоря. Это раньше Пугачева была заправилой шоу-бизнеса, попасть в ее дом было престижно. А сейчас ей тут могут плюнуть в спину», — подчеркнула светская львица.

Напомним, Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта 2025 года в возрасте 92 лет. Причиной смерти народного артиста России стала остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева не прислала венок на церемонию прощания с Бедросом Киркоровым.