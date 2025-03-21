Алла Пугачева не прислала венок на могилу бывшего свекра Бедроса Киркорова

Певица Алла Пугачева не приехала на похороны бывшего свекра Бедроса Киркорова, а участники церемонии прощания не заметили венка от артистки. Об этом сообщает корреспондент сайта «Страсти», побывавший на прощании и похоронах отца Филиппа Киркорова.

21 марта на Троекуровском кладбище состоялась церемония прощания с певцом, народным артистом России Бедросом Киркоровым. Попрощаться с исполнителем пришли модельер Игорь Гуляев, певец Григорий Лепс, Иосиф Пригожин и Валерия, многие звезды шоу-бизнеса, политики и другие известные личности.

Некоторые поклонники полагали, что на похороны приедет певица Алла Пугачева. Она была женой Филиппа Киркорова, а его отца называла «папой». Но директор артистки Елена Чупракова еще пару дней назад ответила, что она не приедет.

Многие звезды, которые по разным причинам не смогли прибыть на похороны, отправляют поминальные букеты в знак уважения. Однако венка от Пугачевой участники не заметили. Корреспондент сайта «Страсти» тоже не увидел венка от ее имени среди других.

Напомним, что Алла Пугачева не стала высказываться о смерти Бедроса в соцсетях, как сделали это другие звезды.