Алла Пугачева и другие беглые артисты избавляются от нажитого в России имущества

Уехавшие из России Алла Пугачева, София Ротару и другие знаменитости пытаются избавиться от недвижимости и активов в стране. В эфире программы «ЧП. Расследование» на НТВ озвучены суммы, которые сумели нажить в РФ беглые артисты.

В связи с новым законом иноагенты больше не смогут получать деньги от продажи своего имущества или сдачи его в аренду. Теперь «сбежавшие» из России знаменитости, не успевшие продать жилье, пытаются как можно скорее избавиться от недвижимости. Однако помогать эмигрировавшим артистам, которые «шиковали» на деньги народа, никто не желает.

«Они уехали и шиковали на наши собственные деньги. Они же там не зарабатывают. У них там концертов нет. Они там бомжи. Они там никому не нужны», — заявила продюсер Олеся Сазыкина.

Так, София Ротару, которая после 2022 года переехала в Италию, не может продать свою трехкомнатную квартиру на Зоологической улице в Москве. Известно, что певица уже избавилась от двух квартир в Ялте, но не может продать гостиницу «Вилла София» в Крыму, за которую ее сын запросил 2,5 млрд рублей.

Алла Пугачева, перебравшаяся на Кипр вместе с семьей, выставила на продажу огромный загородный дом в Солнечногорске. Изначально особняк в Подмосковье, который артистка называла своей «дачей», стоил 225 млн рублей, но цена снизилась из-за низкого спроса. Сейчас, по данным источников, начальная стоимость дачи составляет 125 млн рублей. К продаже начали готовить и замок Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) в подмосковной деревне Грязь. Его стоимость оценивается в несколько миллиардов рублей.

Татьяна Лазарева* (признана иноагентом на территории РФ) вместе с бывшим мужем Михаилом Шацем* (признан иноагентом на территории РФ) также не могут продать квартиру на Патриарших прудах в Москве. За 180 квадратных метров элитного жилья они просят 100 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин* оказались владельцами особняка на Кипре за 400 млн рублей.

*признан иноагентом на территории РФ