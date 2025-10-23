Алла Михеева устроила танцы с актером Сергеем Балабановым в Екатеринбурге

Алла Михеева устроила танцы с актером Сергеем Балабановым на Народной премии Е1 в Екатеринбурге. Она была ведущей церемонии.

Видео с танцами приводит Telegram-канал Е1.RU | Новости Екатеринбурга.

Михеева танцевала с 67-летним Балабановым под песню «Дарите женщинам цветы». Артист был в черном костюме и светлой рубашке. Михеева выбрала для премии длинное красное платье. Волосы были убраны в косу.

«Как думаете, может быть, этим вечером звезда найдет себе жениха?» - говорится в подписи к видео.

Балабанов известен тем, что озвучивал главного героя сериала «Губка Боб Квадратные Штаны» на русском языке.

Ранее сообщалось, что Михеева готова вести корпоративы за 1,5 млн рублей. Ведущая отказывается работать без помощника и требует отдельную гримерку, мясные и сырные нарезки, а также персонального охранника. Услуги визажиста обойдутся организаторам в 30 тыс. рублей. При наличии на мероприятии дресс-кода придется раскошелиться на стилиста для Аллы. От транспорта Михеева отказывается – может приехать на личном, нужно обеспечить одно парковочное место.