Алла Довлатова заставила Влада Соколовского перестать изменять своим женам

Телеведущая Алла Довлатова дала откровенное интервью журналистке Алене Жигаловой, где рассказала всю правду о своей жизни и отношениях со звездами шоу-бизнеса. Артистка вспомнила, как брала интервью у певца Влада Соколовского после его громкого развода с Ритой Дакотой. Женщина вдоволь поиздевалась над молодым артистом.

Довлатова говорит, что задавала молодому человеку каверзные вопросы. Она интересовалась у него подробностями расставания с женой, что очень обидело музыканта. Влад просто встал и ушел из студии. Алла говорит, что не могла поступить иначе, потому что ей было «больно» за Риту.

«Я понимала в тот момент, что я должна. Может быть, это была последняя капля. Зато смотри, какой он теперь хороший, как он теперь новую жену любит, он теперь не обманывает ее, он теперь добропорядочный. Может, это как раз я «придавила» своей кнопкой?!» – рассуждает телеведущая в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Довлатова признается, что не жалеет о своем интервью. И даже о том, что задавала слишком личные вопросы через общую дочь Риты и Влада – Мию. Но женщина вспоминает, что тогда коллеги ее поругали и сказали, что она «придавила» Соколовского.

Ранее мы писали о том, с кем сейчас живет певец Влад Соколовский. Парень счастлив с девушкой, которая «никогда не мечтала о свадьбе».