Невеста Влада Соколовского рассказала о личной жизни: «Именно о свадьбе никогда не мечтала»
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Фото: Фото со страницы «Влад Соколовский» ВКонтакте
В начале арта Ангелина Суркова и Влад Соколовский стали родителями. Наследнику дали имя Дэвид. Музыкант усердно осваивает роль примерного семьянина и активно помогает молодой маме ухаживать за сыном. А ведь совсем недавно у Соколовского была репутация ветреного парня. Своей прошлой избраннице Рите Дакоте Влад изменял, даже когда она носила под сердцем их ребенка.
Поклонники, обеспокоенные репутацией артиста, переживают за Ангелину. «Не боишься ли ты прошлого Влада? Не было сомнений и страха?» — спрашивают они девушку в соцсетях. «Нет, — заявила она. — Может, я вас удивлю, но никогда этого не боялась. Весь наш опыт сделал нас такими, какие мы есть сейчас. Невозможно разделить и стереть то, что якобы выбивается из придуманной идеальной картинки»
Отдельно Суркова отметила, что никогда не любила оценивать людей. «Мне никогда не нравилась история — “разбирать” человека: мол, что в нем так, а что не так. Он такой, какой есть, его путь совершенен, он не нуждается ни в чьей оценке».
Ангелина ответила и на многочисленные вопросы о бракосочетании. «Мечтаю ли о свадьбе? Именно о свадьбе никогда не мечтала. Это правда! То, о чем я мечтала, уже случилось со мной. Я знаю, что такое любовь. Я дарю ее и с благодарностью принимаю в ответ», — ответила девушка.
Фото и видео: соцсети. Global Look Press