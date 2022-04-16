Невеста Влада Соколовского рассказала о личной жизни: «Именно о свадьбе никогда не мечтала»

Поклонники, обеспокоенные репутацией артиста, переживают за Ангелину. «Не боишься ли ты прошлого Влада? Не было сомнений и страха?» — спрашивают они девушку в соцсетях. «Нет, — заявила она. — Может, я вас удивлю, но никогда этого не боялась. Весь наш опыт сделал нас такими, какие мы есть сейчас. Невозможно разделить и стереть то, что якобы выбивается из придуманной идеальной картинки»

Отдельно Суркова отметила, что никогда не любила оценивать людей. «Мне никогда не нравилась история — “разбирать” человека: мол, что в нем так, а что не так. Он такой, какой есть, его путь совершенен, он не нуждается ни в чьей оценке».

Ангелина ответила и на многочисленные вопросы о бракосочетании. «Мечтаю ли о свадьбе? Именно о свадьбе никогда не мечтала. Это правда! То, о чем я мечтала, уже случилось со мной. Я знаю, что такое любовь. Я дарю ее и с благодарностью принимаю в ответ», — ответила девушка.

Фото и видео: соцсети. Global Look Press