Алла Довлатова рассказала, поможет ли банановая кожура вместо ботокса после 45 лет

Ведущая Алла Довлатова рассказала, поможет ли банановая кожура, чтобы омолодить женщину после 45 лет. Соответствующий рецепт она увидела в передаче.

Услышав, как американские певицы старше 50 лет использовали банановую кожуру вместо ботокса, Довлатова решила попробовать.

«Я тут же очистила банан и тоже начала мазаться, результат – никакой», - призналась она.

Довлатова пожаловалась, что часто слышит просьбы придумать народный рецепт и говорить о его пользе на собственном примере.

«Я не хочу обманывать поклонников… Ну какая банановая кожура, какие кефирные маски могут омолодить женщину после 45 лет?» - возмутилась ведущая.

Ранее Довлатова сделала грудь и вышла в длинном платье с большим декольте. Кусочек ткани удерживал от показа лишнего.