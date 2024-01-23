Алла Довлатова рассказала, как ее дочь появилась на свет
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Известная актриса и телеведущая Алла Довлатова рассказала в эфире шоу «Звезды сошлись», что рожала дочь, стоя на коленях.
Как призналась звезда, она тщательно готовилась к первым родам, изучала много литературы и старалась все запомнить. Артистка отметила, что особое внимание уделяла физиологии и правильному дыханию. Она также проинформировала своего акушера-гинеколога о желании рожать под собственным весом, поскольку так «ребенку полезнее».
«Я родила, сидя на коленях, на кровати. Я не кричала, а дышала. Я родила без крика», - заявила Довлатова.
Знаменитость отметила, что роды продолжались девять часов.
Кроме того, актриса объяснила, что при родах важно не забывать о правильном дыхании. Она уточнила, что в этом случае организму удается расслабиться и помочь ребенку легче выйти на свет.
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