Алла Довлатова рассказала, как ее дочь появилась на свет

Известная актриса и телеведущая Алла Довлатова рассказала в эфире шоу «Звезды сошлись», что рожала дочь, стоя на коленях.

Как призналась звезда, она тщательно готовилась к первым родам, изучала много литературы и старалась все запомнить. Артистка отметила, что особое внимание уделяла физиологии и правильному дыханию. Она также проинформировала своего акушера-гинеколога о желании рожать под собственным весом, поскольку так «ребенку полезнее».

«Я родила, сидя на коленях, на кровати. Я не кричала, а дышала. Я родила без крика», - заявила Довлатова.

Знаменитость отметила, что роды продолжались девять часов.

Кроме того, актриса объяснила, что при родах важно не забывать о правильном дыхании. Она уточнила, что в этом случае организму удается расслабиться и помочь ребенку легче выйти на свет.

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