Актриса и ведущая Алла Довлатова попросила не заставлять ее работать до 70 лет

Ведущая Алла Довлатова прокомментировала инициативу повысить возраст молодежи до 40 лет. Актриса призналась, что если цель предложения увеличить пенсионный возраст, то она будет против. Довлатова попросила не заставлять ее работать до 70-ти.

Мнение ведущей приводит издание «Абзац».

Довлатова считает, что 40-летнего человека можно отнести к молодежи с точки зрения биологии. Однако ведущая задается вопросом: зачем повышать возраст молодежи.

«Цель какая? Чтобы повысить пенсионный возраст? Тогда я буду выступать против этой инициативы. Пусть меня в 30 лет называют бабкой, только не надо заставлять меня работать до 70», - высказалась Довлатова в разговоре с журналистами.

Актриса отмечает, что рост увлечения спортом и правильное питание увеличили продолжительность жизни людей. Выглядеть младше также позволяет уход за собой, добавила Довлатова.

Ранее она призналась, что планирует делать пластические операции. Ведущая не хочет превращаться в «сморщенное яблочко».