«Алла Борисовна жива, я с ней общаюсь»: Волочковой пришлось объясниться за пост в соцсетях

Балерина Анастасия Волочкова объяснилась за пост в соцсетях, в котором зазывает певицу Аллу Пугачеву обратно в Россию. Она заявила, что считает Примадонну легендой, общается с ней и поддерживает.

Комментарий танцовщицы приводит Kp.ru.

Издание узнало у балерины, почему она сделала пост. Волочкова заявила, что певица вывела ее на сцену «как первую и единственную поющую балерину России», а также всегда оказывала человеческую поддержку.

«Кроме хорошего, она мне ничего не сделала. Она приходила на мои выступления вместе с Филиппом Киркоровым. Приглашала меня выступать в своих проектах», - поделилась Волочкова и напомнила, что единственная из сферы балеты была приглашена на сольный концерт Пугачевой в Минске. Там, по ее словам, исполнительница даже уступила свою гримерку и организовала для балерины президентский номер.

Волочкова рассказала: «Конечно, я с ней общаюсь. Я люблю Аллу Борисовну и поддерживаю».

Волочкова считает легендами двоих человек: Майю Плисецкую и Аллу Пугачеву.

«Майя Михайловна, мой педагог и наставник, к сожалению, ушла из жизни. А Алла Борисовна жива…», - добавила Волочкова.

Она напомнила, что в России у Пугачевой есть поклонники. Также балерина считает: у певицы может быть свое мнение, и это «ее выбор».

Ранее мы писали о том, что Волочкова призвала Пугачеву вернуться. Она решила, что певице комфортнее будет в России.