«Алла Борисовна приняла меня как свою»: певица Черенцова рассказала о знакомстве с Пугачевой

Певица Вика Черенцова рассказала о том, как ее приняла Алла Пугачева. Исполнительница вспомнила и о том, как приехала в Москву после приглашения артиста Николая Носкова. Она дала интервью изданию «Жизнь».

Знаменитость поделилась, что ее подруга отправила записи песен девушки известному музыканту Николаю Носкову. Он послушал и оценил вокал Виктории.

«Да, ему понравилось, как я спела, и он пригласил меня в Москву. Брат Стас купил мне билет, я приехала из Челябинска домой и поставила маму перед фактом», – вспомнила певица.

Девушка была уверена, что все сложится, но сначала поселилась у подруги брата. Она тут же сообщила Носкову о своем приезде, но певец был на гастролях. Тогда он сказал, что у него есть друг, с которым Вика пересеклась и записала на студии песню.

«Потом мы встретились с Николаем Ивановичем. Я поняла, что у нас получатся теплые отношения. Помню, я спела, он похвалил меня, а я к нему за автографом. Он сказал: "Ты чего? Отстань". После этого появился проект Che», – поделилась звезда.

Черенцова думала, что сразу станет популярной, но ей пришлось устроиться на работу. Она девять месяцев трудилась в отделе кадров, а потом ей предложили контракт на 10 лет. Для девушки этот срок был слишком большим, ведь она мечтала о семье и детях.

Когда Вика стала работать в проекте Che, то смогла найти свой стиль и даже попала на «Рождественские встречи», которые устраивала Алла Пугачева.

«Было круто, здорово! Я никогда не видела столько мастодонтов в одном месте. И я среди них… Алла Борисовна приняла меня как свою. Я же со всеми звездами сидела и ела, мы общались. Но я больше старалась молчать и слушать. Это было удивительное событие для меня», – призналась исполнительница.

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