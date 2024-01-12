«Алкоголизм одного из родителей»: с кем останется дочь Кудрявцевой после развода

Адвокат по семейным делам Илья Титов объяснил, с кем останется дочь Кудрявцевой при разводе. Об этом он сообщил в разговоре с Пятым каналом.

После признания о расставании телеведущей и спортсмена у публики появился вопрос, с кем останется их общая дочь.

На данный момент, по словам адвоката, решение о месте жительства ребенка обычно принимают родители. Он отметил отсутствие информации о конфликте между Лерой и Игорем относительно места жительства дочери.

Титов подчеркнул, что в случае, если спор дойдет до суда, решение будет зависеть от множества факторов, таких как пол и возраст ребенка, личные качества родителей и их участие в жизни ребенка.

«Любые заявления, которые делает сторона в процессе, должны быть подтверждены соответствующими доказательствами, в том числе и заявлением про алкоголизм одного из родителей», – добавил Титов.

Он высказал мнение, что, скорее всего, такой судебный процесс не произойдет, учитывая возраст дочери (пять лет) и отсутствие значительных обстоятельств, мешающих Лере заботиться о ребенке.

Таким образом, если не появится доказательств, способных радикально изменить ситуацию, дочь, вероятно, останется с матерью, Лерой Кудрявцевой.