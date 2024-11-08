«Алкоголь я не употреблял»: Гарик Сукачев рассказал свою версию событий, после которых его лишили прав

Гарик Сукачев прокомментировал лишение водительских прав и заявил, что не пил. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

7 ноября Мещанский суд Москвы утвердил решение мирового судьи о лишении водительских прав музыканта Гарика Сукачева. Это произошло после того, как в марте 2024 года певца остановили сотрудники ДПС. Когда полицейские предложили пройти Сукачеву медосвидетельствование, тот отказался.

По словам самого Сукачева, в тот день его остановили уже ночью, а разбирательства с сотрудниками продолжались около четырех часов.

«Такая остановка сотрудниками ДПС не была вызвана моей „подозрительной ездой“, о которой так активно пишут СМИ. Более того, не было и самого алкогольного опьянения. Я был абсолютно трезв в момент остановки сотрудниками ДПС, что и было подтверждено ими позднее», — рассказал он.

Сукачев признался, что подул в трубку алкотестера, который не показал наличие алкоголя в его крови, но это не устроило сотрудников ДПС.

«Алкоголь я не употреблял. Сотрудники ДПС, явно неудовлетворенные результатами освидетельствования, успешно пройденным мной, без каких-либо на то оснований и предпосылок, используя свое положение, стали настаивать на прохождении медицинского освидетельствования», — добавил артист.

Однако суд не принял доводы ни Сукачева, ни понятой, которая присутствовала во время оформления протокола.

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