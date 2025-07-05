«Алкоголь, побои, драки — все это не прекращалось годами»: Дмитрий Колдун рассказал о тяжелом детстве

Певец Дмитрий Колдун откровенно рассказал о тяжелом детстве. В интервью журналу «Теленеделя» артист признался, что уже с малых лет вынужден был постоянно наблюдать «алкоголь, побои, драки».

Исполнитель хита «Корабли» вспоминает: он рос в счастливой семье, но так продолжалось до развода родителей. Тогда Дмитрию Колдуну было всего шесть лет, и это стало для него серьезным испытанием.

«Я иногда вспоминаю свое детство, как я рос, в какой среде, поначалу у меня была замечательная семья, которая распалась, когда мне было шесть лет, и мы жили то с мамой, то с папой. Потом я долго не поддерживал отношение со старшим братом, с отцом тоже были неровные отношения, потому что я то приезжал к нему, то нет», — рассказал певец.

Однако все усугубилось, когда мама мальчика встретила нового мужчину. Как оказалось, будущий артист рос в атмосфере насилия и непрерывного употребления алкоголя.

«Отчим у меня был странный, такое же окружение, соседи: круглосуточный алкоголь, побои, драки, все это не прекращалось годами… И исходя из этого, наверное, в итоге все сложилось лучше, чем могло быть в 90% случаев. Поэтому, были разные моменты в жизни, я разочаровывал людей, где-то поступал неправильно, где-то ошибался», — поделился Дмитрий Колдун.

Победитель «Фабрики звезд-6» признается: есть в его жизни и «самая большая боль» — смерть отца, с которым он проводил слишком мало времени. По словам Дмитрия Колдуна, именно от родного человека ему передалась любовь к музыке.

«Мой отец ушел из жизни, когда мне было 16 лет и я сожалею лишь о том, что проводил с ним мало времени. Весьма легкомысленно относился к тому, что он у меня был, а отец был образованным, умным человеком, с хорошим музыкальным вкусом, который он передал нам с братом. Благодаря ему я научился играть на музыкальных инструментах, и вообще вся страсть к музыке от папы», — признался артист.

Ранее Дмитрий Колдун честно высказался о браке на расстоянии: «Всегда можно найти какое-то оправдание».