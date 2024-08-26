Алкоголь лился рекой: дочь Руслановой устроила банкет на могиле матери в свой день рождения

На прошлой неделе на могиле Нины Руслановой на Троекуровском кладбище, наконец, появился памятник. Дочь народной артистки Олеся Рудакова решила отпраздновать важное событие, совместив его со своим 48-летием.

Поминки не были похожи на традиционные. Для праздничного банкета Олеся заказала изысканные закуски, на горячее — свинину и шашлыки из молодого картофеля, а на десерт — дорогое печенье. В большом количестве было вино и крепкие алкогольные напитки. Столы официанты накрывали прямо возле могилы покойной знаменитости.

Дочь Руслановой признается, что специально совместила празднование дня рождения с установкой памятника.

«Я специально все планировала так, чтобы это произошло в мой день рождения, поэтому мой праздник. И памятник я делала не для людей, я его делала для себя и для своей мамы, для своих близких», — рассказала Олеся в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

В среднем такой памятник стоит 2 млн рублей, на его создание понадобилось полтора года. Дочь артистки долго не могла найти деньги на его создание. В итоге ей помог благотворительный фонд, который также взял на себя расходы за банкет.

У звезды фильма «Афоня» была тяжелая судьба. Она скиталась по детским домам и не знала своих биологических родителей. Но ей удалось стать одной из самых известных советских актрис.

Напомним, над памятником Руслановой работала целая команда. Проект подготовила дизайнер Елена Мельникова из Брянска, надписи и рисунки делала художник Мила Денисенко из Симферополя.