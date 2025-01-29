Алина Загитова публично ответила на критику

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила на негативные комментарии в свой адрес. Спортсменка выложила видео в своем TikTok под популярный тренд.

В ролике фигуристка якобы отвечает на телефонный звонок. Появляется надпись: «Раньше была лучше…».

«А кто это?» — якобы отвечает 22-летняя олимпийская чемпионка и кладет трубку.

Напомним, Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Кроме золота Олимпиады, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова является единственной в истории России и второй в мировой истории после Ким Ен А фигуристкой-одиночницей, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с того момента на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с фигуристом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». Однако в новом сезоне она не участовала. 19 июня Загитова защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика». Позднее она поступила в магистратуру.

Ранее Татьяна Тарасова обратилась к Загитовой после провальной попытки получить грант на шоу.