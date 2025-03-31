Олимпийская чемпионка Алина Загитова покрасила волосы в фиолетовый цвет

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова изменила внешность. Новый образ она показала в социальных сетях.

Спортсменка покрасила волосы. Из темных они стали ярко-фиолетовыми. Такое преображение раскололо поклонников Загитовой на два лагеря — одни оценили смелый ход, другие же предпочли высказать свое неудовольствие.

«Очень неожиданно и оригинально! Интересно смотрится, хотя темный цвет волос Алине идет больше», «Красотка с таким цветом», «Совсем не идет. Я не понимаю, зачем она свою юную прелестную красоту убила», — писали они.

Некоторые же пользователи предположили, что знаменитость на самом деле не красила волосы, а надела парик.

Не так давно Загитова как раз резко ответила хейтерам, критикующим ее внешность.