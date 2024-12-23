Актриса Алика Смехова снялась с 17-летним сыном Макаром у новогодней елки

Актриса Алика Смехова снялась с 17-летним сыном Макаром. Соответствующая публикация появилась в ее личном блоге.

Смехова и ее сын позировали у новогодней елки. Сын был в классическом черном костюме и очках. Алика была в пиджаке золотого цвета, актриса предпочла забрать волосы.

Смехова редко делится фото с сыном. Она гордится, что окружающие нередко делают комплименты в адрес молодого человека.

Имя отца мальчика неизвестно. Мужчина оставил актрису, узнав о беременности.

У Смеховой двое детей, оба носят фамилию матери. Старший ребенок родился в 2020 году, он окончил РЭУ им. Плеханова.

Актриса показывала младшего сына в ноябре. Алика отмечала «атлетическое телосложение» молодого человека.