Опубликовано 23 декабря 2024, 15:221 мин.
Актриса Алика Смехова снялась с 17-летним сыном Макаром у новогодней елки
© Komsomolskaya Pravda/East News
Актриса Алика Смехова снялась с 17-летним сыном Макаром. Соответствующая публикация появилась в ее личном блоге.
Смехова и ее сын позировали у новогодней елки. Сын был в классическом черном костюме и очках. Алика была в пиджаке золотого цвета, актриса предпочла забрать волосы.
Смехова редко делится фото с сыном. Она гордится, что окружающие нередко делают комплименты в адрес молодого человека.
Имя отца мальчика неизвестно. Мужчина оставил актрису, узнав о беременности.
У Смеховой двое детей, оба носят фамилию матери. Старший ребенок родился в 2020 году, он окончил РЭУ им. Плеханова.
Актриса показывала младшего сына в ноябре. Алика отмечала «атлетическое телосложение» молодого человека.
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева