Алика Смехова поделилась фото с отцом и мачехой, которая моложе его на 19 лет

Актриса Алика Смехова поделилась фотографией отца Вениамина и мачехи Галины Аксеновой, которая младше супруга на 19 лет. Семейный снимок она опубликовала в соцсетях.

Актриса показала селедку на столе и камбалу и сообщила, что «решила папу побаловать». На это знаменитый отец сказал: «Очень балуюсь, спасибо».

Совместное фото с отцом и мачехой Смехова подписала фразой «семейный обед».