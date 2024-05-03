Алика Смехова поделилась фото с отцом и мачехой, которая моложе его на 19 лет
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Актриса Алика Смехова поделилась фотографией отца Вениамина и мачехи Галины Аксеновой, которая младше супруга на 19 лет. Семейный снимок она опубликовала в соцсетях.
Актриса показала селедку на столе и камбалу и сообщила, что «решила папу побаловать». На это знаменитый отец сказал: «Очень балуюсь, спасибо».
Совместное фото с отцом и мачехой Смехова подписала фразой «семейный обед».
Напомним, актер развелся с первой женой, когда дети были подростками. Алика рассказывала, что несмотря на расставание с матерью, отец никогда не забывал и финансово поддерживал, встречался.
В 1980 году актер женился на Галине Аксеновой. Сейчас его жене 65 лет, ему – 83. Общих детей в браке не появилось.
Ранее актер Борис Галкин осудил высказывания Смехова о России.