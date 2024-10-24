Алеся Кафельникова выложила фото в облегающей юбке в честь 26-летия

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова представила серию снимков, на которых показала стройную фигуру в облегающей юбке и мини-топе с разрезом. В качестве украшений манекенщица выбрала браслеты, круглые серьги и цепь с подвеской в виде креста. При этом на одном фото Кафельникова предстала в черной кожаной куртке, оформленной золотистой фурнитурой.

«Я знаю, что должна быть скромнее, но это то, чему я просто не научилась», — подписала публикацию девушка.

Алеся Кафельникова замужем за предпринимателем Георгием Петришиным, они официально расписались в мае 2021 года, а через два месяца у них родилась дочь, которую назвали Киарой. Девочка носит фамилию своего знаменитого деда, олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова.

Ранее мы писали, что Алеся Кафельникова открыла Неделю моды в Париже в коротком платье от Weinsanto.