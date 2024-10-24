Алеся Кафельникова выложила фото в облегающей юбке в честь 26-летия
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Российская модель Алеся Кафельникова опубликовала фото в откровенном наряде в честь 26-летия. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
Дочь теннисиста Евгения Кафельникова представила серию снимков, на которых показала стройную фигуру в облегающей юбке и мини-топе с разрезом. В качестве украшений манекенщица выбрала браслеты, круглые серьги и цепь с подвеской в виде креста. При этом на одном фото Кафельникова предстала в черной кожаной куртке, оформленной золотистой фурнитурой.
«Я знаю, что должна быть скромнее, но это то, чему я просто не научилась», — подписала публикацию девушка.
Алеся Кафельникова замужем за предпринимателем Георгием Петришиным, они официально расписались в мае 2021 года, а через два месяца у них родилась дочь, которую назвали Киарой. Девочка носит фамилию своего знаменитого деда, олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова.
Ранее мы писали, что Алеся Кафельникова открыла Неделю моды в Париже в коротком платье от Weinsanto.