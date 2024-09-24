Алеся Кафельникова открыла Неделю моды в Париже в коротком платье от Weinsanto. Кадры с показа были опубликованы в Сети.

В Париже проходит Неделя моды. На днях состоялся показ бренда Weinsanto, в котором принимала участие Алеся. Модель вышла на подиум в облегающем платье на тонких бретельках. Ее образ дополнили длинные перчатки, серебристые туфли и массивные серьги. Стилисты сделали для Алеси макияж с акцентом на глаза и легкую укладку.

Напомним, что модель возобновила карьеру после рождения дочки от бизнесмена Георгия Петришина. По данным СМИ, мать Алеси не оценила избранника дочки.

Ранее трехлетняя дочь Алеси Кафельниковой удивила фанатов «ангельской» внешностью. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что дочь певицы Славы похудела с помощью «Оземпика». Несмотря на критику, Александра Морозова считает свою фигуру идеальной.