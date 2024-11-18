Алена Жигалова рассекретила еще одну любовницу рэпера Natan: кто был до Лерчек и Бьянки

Журналистка Алена Жигалова раскрыла личность еще одной любовницы рэпера Natan. Она выяснила, что у исполнителя была связь с моделью Ксюшей Гато. И, по словам Жигаловой, если артист не согласится на интервью, она расскажет подробности.

На своем YouTube-канале «Алена, блин!» журналистка позвала Natan на откровенную беседу. До этого она интервьюировала блогершу Лерчек, с которой у рэпера была интрижка на проекте «Звезды в джунглях», а теперь захотела узнать версию исполнителя. В случае, если он откажется, она пригрозила раскрыть его очередную измену.

«В общем, Natan, если имя модели Ксюши Гато тебе о чем-то говорит, то лучше бы тебе прийти ко мне на интервью и честно обо всем рассказать самому», - отметила Жигалова.

Также журналистка подчеркнула, что может позвать и саму Ксюшу, чтобы узнать о ее связи с женатым рэпером.

Напомним, что Natan сам признавался в неверности жене. Имя разлучницы он не озвучивал, но делился, что супруга смогла его простить. Однако с новыми изменами она не справилась.

Ранее рэпер Natan заявил, что целовался с Лерчек и Бьянкой, так как они «мутили схемы».