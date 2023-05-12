Алена Яковлева призвала Чулпан Хаматову отказаться от звания народной артистки РФ

После февральских событий прошлого года некоторые представители отечественного шоу-бизнеса и киноиндустрии предпочли покинуть страну, напоследок сделав ряд скандальных высказываний. Среди них Чулпан Хаматова, пользующаяся раньше большой популярностью среди российских зрителей. Актриса сейчас пытается заново строить карьеру в Латвии и скитается по театрам в поисках работы, при этом иногда все-таки вспоминая о Родине и заявляя, что назад ее уже точно не пустят.

Позицию народной артистки не приняли не только фанаты, но и коллеги. Так, недавно осудила Чулпан и Алена Яковлева. По ее признанию, ей непонятно, как она могла решиться на такую подлость, будучи высоко уважаемой в стране.

«Ее показывали по телевизору: она идет радостная по Георгиевскому залу, принимает поздравления с присвоением звания народной артистки. Чего же ты раньше молчала? Знаю артистов, которые отказались от звания <…> Есть те, кто считает, что это пережиток прошлого. Я лично так не считаю. Откажись!» - обратилась Яковлева к Хаматовой.

Актриса также подчеркнула, что ей неясно, почему Чулпан везде говорит о том, что ей страшно возвращаться в Москву. Алена Юрьевна считает, что никакой физической расправы ей за ее позицию не грозит. Максимум, чего стоит опасаться, - это осуждения и травли, но с ними можно справиться, если действительно захотеть вновь жить на Родине.

Согласился с Яковлевой и Вячеслав Манучаров. У него вызывают отвращения слова актрисы о том, что звание народной артистки – это бредятина. «Если это признание в виде звания так тебя коробило и терзало, зачем ты его просила, получила и 10 лет носила?! Ведь это не флаер, который всучили у метро! Невероятная гадость!» - возмущался он.

Ранее Ксения Собчак раскрыла, что стало с фондом Чулпан Хаматовой после ее отъезда.