Алёна Водонаева рассказала, где найти достойного мужика

Известная телеведущая ответственно заявляет: самого надежного мужчину можно только родить.

Именно сын способен стать надежной опорой для любой женщины, считает артистка. Разумеется, защитника и покровителя в нём необходимо дипломатично воспитывать.

Алёна уверяет, делать это нужно терпеливо и старательно хотя бы для того, чтобы следующее поколение женщин не мучали себя, постоянно задаваясь вопросом: «А где же найти достойного парня?»

Ну что ж, наконец-то в легкомысленности звезд шоу-бизнеса начала просыпаться хоть какая-то ответственность.

Разглядывая фотографии, выложенные в соц.сети и телеграм каналы Водонаевой, убеждаешься: у девушки действительно подрастает завидный жених.

Еще несколько лет подождать и Богдану точно не будет отбоя от девчонок!