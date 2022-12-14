Алёна Водонаева рассказала, где найти достойного мужика
Известная телеведущая ответственно заявляет: самого надежного мужчину можно только родить.
Именно сын способен стать надежной опорой для любой женщины, считает артистка. Разумеется, защитника и покровителя в нём необходимо дипломатично воспитывать.
Алёна уверяет, делать это нужно терпеливо и старательно хотя бы для того, чтобы следующее поколение женщин не мучали себя, постоянно задаваясь вопросом: «А где же найти достойного парня?»
Ну что ж, наконец-то в легкомысленности звезд шоу-бизнеса начала просыпаться хоть какая-то ответственность.
Разглядывая фотографии, выложенные в соц.сети и телеграм каналы Водонаевой, убеждаешься: у девушки действительно подрастает завидный жених.
Еще несколько лет подождать и Богдану точно не будет отбоя от девчонок!