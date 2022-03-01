Экс-супруг Алены Водонаевой Алексей Косинус женился на белокурой красотке

В далеком 2017 году Алексей Косинус женился на телезвезде Алене Водонаевой. Тогда всем казалось, что они без ума друг от друга. Пара сыграла красивую свадьбу сначала в России, а потом в США. Спустя всего два года брака их отношения закончились и Алена с Алексеем развелись.

Недавно Косинус созрел для того, чтобы узаконить свои отношения во второй раз. Свадебная церемония Алексея и Дианы прошла в кругу близких друзей и родственников. От пышного торжества диджей отказался.