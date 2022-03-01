Экс-супруг Алены Водонаевой Алексей Косинус женился на белокурой красотке
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Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press
В далеком 2017 году Алексей Косинус женился на телезвезде Алене Водонаевой. Тогда всем казалось, что они без ума друг от друга. Пара сыграла красивую свадьбу сначала в России, а потом в США. Спустя всего два года брака их отношения закончились и Алена с Алексеем развелись.
Недавно Косинус созрел для того, чтобы узаконить свои отношения во второй раз. Свадебная церемония Алексея и Дианы прошла в кругу близких друзей и родственников. От пышного торжества диджей отказался.
Алексей сделал предложение своей избраннице в конце января. Диана сообщила об этом в своем личном блоге, показав кольцо. Влюбленные решили не откладывать праздник в долгий ящик и сыграли свадьбу спустя месяц после помолвки. На росписи молодожены выглядели счастливыми и постоянно смеялись.
Алена Водонаева, в свою очередь, предпочитает не афишировать личную жизнь. Она часто говорит о том, что ей трудно найти достойного партнера, так как ее требования к мужчинам слишком высоки.
Фото и видео: Instagram