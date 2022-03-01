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Экс-супруг Алены Водонаевой Алексей Косинус женился на белокурой красотке

Алена Водонаева и Алексей Косинус (Комов) давно в разводе. Наконец, мужчина смог обрести личное счастье с другой женщиной и жениться во второй раз. Его избранницей стала блондинка по имени Диана.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Телеведущая Алена Водонаева

Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press

В далеком 2017 году Алексей Косинус женился на телезвезде Алене Водонаевой. Тогда всем казалось, что они без ума друг от друга. Пара сыграла красивую свадьбу сначала в России, а потом в США. Спустя всего два года брака их отношения закончились и Алена с Алексеем развелись.

Недавно Косинус созрел для того, чтобы узаконить свои отношения во второй раз. Свадебная церемония Алексея и Дианы прошла в кругу близких друзей и родственников. От пышного торжества диджей отказался.

Алексей сделал предложение своей избраннице в конце января. Диана сообщила об этом в своем личном блоге, показав кольцо. Влюбленные решили не откладывать праздник в долгий ящик и сыграли свадьбу спустя месяц после помолвки. На росписи молодожены выглядели счастливыми и постоянно смеялись.

Алена Водонаева, в свою очередь, предпочитает не афишировать личную жизнь. Она часто говорит о том, что ей трудно найти достойного партнера, так как ее требования к мужчинам слишком высоки.

Фото и видео: Instagram

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