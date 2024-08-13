Алена Водонаева обратилась к пластическому хирургу с просьбой уменьшить грудь. Об этом стало известно из соцсетей.

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева в 2016 году сделала операцию по уменьшению груди. По словам медиков, блогерша жаловалась на боли в спине и неудобство при выборе одежды.

«Алене была проведена полная редукционная маммопластика, в результате которой нам удалось уменьшить грудь с пятого до неполного третьего размера», — писал хирург Сергей Блохин.

Теперь же Водонаева заявила, что ей вновь необходимо хирургическое вмешательство.

«Сергей Николаевич, вы возможно сейчас удивитесь… Но в 2026 году будет 10 лет, как мы сделали операцию. И я хочу вам сказать, что хочу еще меньше. Готовы ли к нашему разговору?» — задала вопрос она.

Ранее мы писали о том, что Алена Водонаева рассказала, как бывший избранник приехал к ней на встречу с пистолетом.