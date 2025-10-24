Алена Свиридова вышла в свет с 21-летним сыном, ставшим крашем для многих россиянок

Певица Алена Свиридова посетила гала-ужин Российской национальной музыкальной премии «Виктория» с сыном Григорием. Молодой человек уже успел стать крашем для многих россиянок.

О появлении Свиридовой сообщает Woman.ru.

Мероприятие прошло 22 октября в «Live Арена». На гала-ужине собрались многие звезды отечественного шоу-бизнеса: певец Филипп Киркоров, артистки Ольга Бузова, Наташа Королева, Юлиана Караулова и другие.

Свиридова, которая раньше оберегала наследника от внимания поклонников, появилась с сыном. Григорий возмужал и вырос. Известно, что он окончил Первый Московский кадетский корпус. Сейчас молодой человек учится в ГИТИСе.

Ранее 63-летняя Алена Свиридова дала интервью, в котором рассказала секрет стройной фигуры. Певица призналась, что не употребляет вредную пищу и ведет активный образ жизни. Артистка не любит сладкое, изредка позволяет себе кукурузные чипсы. Исполнительница рано встает и много ходит, плавает. К чужой критике Свиридова относится с юмором и даже с жалостью.