63-летняя певица Алена Свиридова раскрыла секрет стройной фигуры

Певица Алена Свиридова продолжает восхищать поклонников своей безупречной формой. В интервью Леди Mail 63-летняя исполнительница хитов «Бедная овечка» и «Розовый фламинго» призналась, что не любит вредную еду и ведет активный образ жизни.

По словам артистки, ее подход к поддержанию формы лишен каких-либо изнурительных практик. Свиридова считает ключевыми два фактора, определяющих внешний вид: физическое и ментальное здоровье.

«Я считаю, что есть две вещи, которые определяют то, как ты выглядишь: это твое физическое здоровье и твое ментальное здоровье. И насколько ты открыт миру, насколько радуешься жизни, то настолько и выглядишь, все это отражается на лице», — поделилась певица.

Особое внимание Свиридова уделяет питанию. Она призналась, что не любит вредные продукты. Единственной слабостью, которую она иногда позволяет себе, являются кукурузные чипсы начос.

«Но это бывает редко, и после мне хочется идти и исповедоваться», — с юмором добавила она.

Отдельно артистка подчеркнула, что не испытывает тяги к сладкому.

Также немаловажную роль в ее образе жизни играет и активность.

«Мне нравится рано вставать, много ходить, веселиться и плавать, когда нет медуз в море. Люблю вести очень подвижный образ жизни, но не потому, что надо, а просто потому, что мне это нравится», — рассказала Свиридова.

Не обошлось в интервью и без темы хейтеров, которые периодически оставляют негативные комментарии в соцсетях. Певица призналась, что относится к такой критике с большим юмором и даже с жалостью.

