Алена Кравец рассказала, что Киркоров старается не общаться даже с близкими. Об этом сообщает mk.ru.

На днях Филипп Киркоров отказался разговаривать с журналистами за кулисами праздничного концерта. Его представитель устроил бурную перепалку с представителями прессы. По мнению певицы Алены Кравец, поведение Киркорова можно понять.

«Для артиста такого уровня пережить отмену — очень тяжкое испытание. Вы же слышали, что он даже не удержался и со сцены сказал, что очень волнуется. Сейчас у него непростое время — я знаю, что он даже с самыми близкими общается нерегулярно», — поделилась она.

Кравец добавила, что журналистам следует оставить в покое артиста. По словам певицы, Киркорову нужно время, чтобы вновь прийти в себя после скандала с «голой» вечеринкой.

«Дайте ему расправить крылья. Вы же понимаете, такого второго, как Филипп, у нас нет. Оставьте его в покое — и он нас обязательно еще нас не раз порадует», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров проиграл суд по кадастровой стоимости своей квартиры в Москве.