Алена Блин рассказала, от какого мужчины готова родить ребенка

Популярная блогерша и журналистка Алена Блин рассказала, от кого из знаменитостей готова родить ребенка. Об этом она заявила на «Шоу Воли».

По словам журналистки, одним из кандидатов на роль отца ее ребенка является певец Прохор Шаляпин. Инфлюэнсер уточнила, что пристально следит за личной жизнью экс-«фабриканта», и ей интересно, с кем же он встречается. Вдобавок Алена отметила, что Шаляпин пытался спровоцировать слухи и об их романтической связи.

«Он тут выложил, где он якобы со мной отдыхает, понимаешь. Я ему сказала: „Слушай, я слишком молода для твоих забав. Дай я настоюсь“. <…> Через 20 лет, кстати, от него можно родить, он симпатичный», - высказалась блогерша.

Прохор Шаляпин был трижды официально женат. Впервые музыкант вступил в брак в 18 лет с женщиной, которая была старше него на 18 лет. Второй супругой звезды стала предпринимательница Лариса Копенкина, против отношений с которой выступала мать Шаляпина. Третий штамп в паспорте у шоумена появился после свадьбы с бизнесвумен Татьяной-Клаудией Дэвис, которая скончалась в сентябре 2021 года.

Незадолго до этого Прохор Шаляпин высказался о чувствах к женщинам.