Алена Апина раскрыла, куда пропал ее первый муж

Немногие знают, что у Алены Апиной был первый брак. Солистка «Комбинации» не любит говорить об этом, но недавно раскрыла судьбу экс-супруга.

Оказалось, что в 1982 году Валерий Апин стал мужем Алены. 18-летняя девушка не смогла устоять перед обаянием художника латышского происхождения. Однако уже через год пара развелась.

Алена Апина рассказала на шоу «Ниче святого» о дальнейшей судьбе возлюбленного. Звезда отметила, что его работы выставлены в саратовском Музее Радищева. Однако вскоре Апин стал монахом — принял постриг.

«Шучу, что я приложила к этому руку. Просто человеку каждый год задают один и тот же вопрос — откуда у него такая фамилия?», — добавила Алена.

Известно, что Валерий Апин в августе 2021 года стал диаконом, а летом 2022 года был рукоположен в священника митрополитом Саратовским и Вольским Игнатием. Сейчас он служит клириком в Архиерейском подворье храма во имя Преподобного Серафима Саровского, пишет StarHit.

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