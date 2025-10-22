Алена Апина поделилась фото с 23-летней дочерью, рожденной суррогатной матерью

Певица Алена Апина поделилась редкими снимками с 23-летней дочерью Ксенией. В личном блоге исполнительница хита «Электричка» призналась, что фотосессия была подготовлена к важной дате, но она не удержалась и опубликовала кадры раньше.

«Хотела выложить эти фото ближе ко дню рождения Ксении, но потом поняла, что скрывать такую красоту — преступление, да и терпелка у меня не работает совсем», — написала Алена.

На профессиональных снимках Алена предстала в коричневом кардигане и пудровой атласной юбке. Ксения также поддержала единый стиль и выбрала коричневое платье с кружевом и шифоном. Обеим сделали макияж и укладку. А качестве аксессуара Алена использовала длинную розу с большим распустившимся бутоном.

«Съемка в студии с профессиональным светом и гримом, с заранее продуманными сюжетами и стилями — все это превращает, казалось бы, простое фотографирование в целое событие, и воспоминания об этом с тобой будут навсегда», — поделилась Апина.

Ранее Алена Апина откровенно рассказала о тяжелом пути к материнству. Певица призналась, что пыталась забеременеть с помощью ЭКО девять раз, но все процедуры оказывались неудачными. В результате дочь артистки появилась на свет, когда ей было 37 лет. Однако певице пришлось обратиться за помощью к суррогатной матери.