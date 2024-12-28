«Ален Делон!»: Харламов ахнул, увидев похудевшего Сергея Бурунова

За несколько месяцев 47-летнему Сергею Бурунову удалось похудеть на 15 кг. Гарик Харламов, увидев коллегу в новом весе, восхитился его преображению.

Юморист тут же спросил звезду «Полицейского с Рублевки», как ему удалось избавиться от лишнего веса. «Выглядишь великолепно. Ален Делон! Ты просто не ешь? Как добился вот этой идеальной формы?», — спросил Харламов в эфире шоу «Кстати», пишет StarHit.

Бурунов признался, что похудел при помощи диеты. По его словам, чтобы скинуть лишний вес, нужно сильно этого хотеть и как можно меньше есть — артист только понемногу завтракает и ужинает.

Сергей также полностью отказался от мучного, молочного, сладкого, жирного и соленого. Помимо этого, Бурунов перестал употреблять алкоголь. В его рационе присутствует только рыба и все мясо, кроме свинины. Во все блюда артист добавляет зелень.

Первые два месяца звезде было тяжеловато, но потом он перестроился. Главное — сильно захотеть измениться. Артист отметил, что часто люди заедают стресс, поэтому важно проработать этот момент.

Напомним, актер Сергей Бурунов помирился с Екатериной Деви после признания о расставании.