Алексея Панина снова потребовали признать иностранным агентом, об этом пишет «Абзац».

Активисты движения «Зов народа» выступили с инициативной признать актера Алексея Панина, проживающего в Испании, иностранным агентом. С соответствующим заявлением они обратились в Министерство юстиции, Следственный комитет и Федеральную службу безопасности России.

«В связи с открытой антироссийской позицией Алексея Вячеславовича Панина и публичным признанием в работе на Госдепартамент США просим признать его иностранным агентом на территории Российской Федерации», - сказано в обращении.

Общественники напомнили, что актер довольно часто высказывался против российских властей. Несколько месяцев назад Панин дал интервью Ксении Собчак, в котором он заявлял, что мечтает о разделе России между Францией и Италией. Тогда его слова вызвали большой общественный резонанс.

Ранее мы писали о том, что актер Алексей Панин показал фото с паспортом США и назвал себя агентом Госдепа.