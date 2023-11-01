Актер Алексей Панин* показал фото с паспортом США и назвал себя агентом Госдепа

Актер Алексей Панин*(Признан иноагентом на территории РФ) опубликовал в социальной сети новое фото, на котором запечатлел себя с паспортом США. При этом он уточнил, что получил его благодаря тому, что работал в Госдепартаменте.

Из России артист со скандальной репутацией перебрался уже довольно давно. Он жил в Испании, где у него есть недвижимость, и делился, как ему хорошо в Европе. Однако недавно он оказался под угрозой депортации, а все из-за своего поведения. В итоге Панину* пришлось вновь собрать свои вещи и переехать. На этот раз в США.