Алексей Ягудин станцевал в шортах и с чалмой на голове на сорокаградусном морозе

44-летний фигурист Алексей Ягудин записал видео под песню «Сигма-бой» на сорокаградусном морозе. Он появился в одних шортах и с чалмой на голове.

Соответствующие кадры опубликованы в его личном блоге. Спортсмен появился в шортах, носках, обуви, жакете и чалме. Он выполнял разные движения.

Ягудин написал под видео: «Алеша, почти 45 годиков. Норильск -40».

Интернет-пользователи не оценили видео. Они напомнили Ягудину историю с фигуристом Романом Костомаровым.

«А потом воспаление легких», «Один наш любимый фигурист уже нырял в сугроб, не рискуйте», «Это опасно, берегите себя», «Перебор», «Вспомните Костомарова», «Не смешно», - писали под постом.

Ранее Ягудин рассказывал, что перенес операцию на коленях – после тренировок они стали невыносимо болеть. Другого выхода у фигуриста не было, в противном случае пришлось бы закончить со спортом.