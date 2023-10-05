Алексей Ягудин показал фото из немецкой клиники после операции на колене
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Фигурист Алексей Ягудин перенес операцию на колене, которую ему сделали в клинике в Германии. После хирургического вмешательства он вышел на связь с поклонниками в социальных сетях и заверил, что с ним все в порядке.
Спортсмен всю жизнь профессионально занимался фигурным катанием, а это, как известно, нередко приводит к серьезным травмам. Сказалась работа и на воспитаннике тренера Татьяны Тарасовой. Он больше не мог игнорировать проблемы с ногами, поэтому решился на операцию. Взяв перерыв в выступлениях, он отправился за границу, где ему назначили необходимое лечение.
5 октября Ягудину прооперировали левое колено и, очнувшись после наркоза, он поспешил сообщить, что все прошло успешно. Он сфотографировался в больничной палате с улыбкой на лице и написал: «Колено №1. Как сказала бы Татьяна Анатольевна: "Сделано". Осталось еще второе колено, но это уже другая история. Скоро буду титановым».
Отметим, что хирургическое вмешательство, проведенное Алексею, оценивается как средне тяжелое. Ожидается, что после него фигурист будет восстанавливаться не слишком долго. Приблизительно уже к началу декабря он должен вернуться на лед.
К слову, о проблемах со здоровьем Алексей Ягудин рассказывал еще в марте. Он делился, что перед выступлением принял множество таблеток и уколов.