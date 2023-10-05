Алексей Ягудин показал фото из немецкой клиники после операции на колене

Фигурист Алексей Ягудин перенес операцию на колене, которую ему сделали в клинике в Германии. После хирургического вмешательства он вышел на связь с поклонниками в социальных сетях и заверил, что с ним все в порядке.

Спортсмен всю жизнь профессионально занимался фигурным катанием, а это, как известно, нередко приводит к серьезным травмам. Сказалась работа и на воспитаннике тренера Татьяны Тарасовой. Он больше не мог игнорировать проблемы с ногами, поэтому решился на операцию. Взяв перерыв в выступлениях, он отправился за границу, где ему назначили необходимое лечение.

5 октября Ягудину прооперировали левое колено и, очнувшись после наркоза, он поспешил сообщить, что все прошло успешно. Он сфотографировался в больничной палате с улыбкой на лице и написал: «Колено №1. Как сказала бы Татьяна Анатольевна: "Сделано". Осталось еще второе колено, но это уже другая история. Скоро буду титановым».