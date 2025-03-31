Алексей Воробьев рассмеялся на концерте от слов в песне после недавнего скандала

Певец Алексей Воробьев рассмеялся на концерте от слов в песне. Исполняя строчку «не говори мне, что ты не накрашена», он вспомнил о недавнем скандале.

Фрагмент выступления привел Telegram-канал «Звездач».

На сцене Воробьев исполнил хит «Я тебя люблю». Некоторые слова песни заставили Алексея засмеяться, он произнес: «Как-то не подумал про эту строчку совершенно».

Ранее певец говорил, что женщины с макияжем являются неполноценными личностями. Позже Воробьев пояснил, что обожает как накрашенных женщин, так и девушек без макияжа.

Певец рассказывал сайту «Страсти», с какой девушкой готов построить отношения. Артист также отмечал, что мечтает встретить ту, ради которой будет просыпаться каждый день. Быть свободным много лет – «довольно опасно», говорил певец.