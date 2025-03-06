Алексей Воробьев рассказал, с какой девушкой готов построить отношения. Актер и музыкант заговорил о поисках любви в беседе с сайтом «Страсти».

В начале 2025 года Алексей признался, что готов попрощаться со статусом завидного холостяка. По словам артиста, он слишком долго находился в одиночестве, и в какой-то момент ему стало комфортно. Воробьев не отрицает, что привыкание к одиночеству опасно, но, будучи романтиком, он не теряет надежды на личное счастье.

«Быть свободным на протяжении многих лет — довольно опасно. В какой-то момент жизнь становится настолько упорядочена, что трудно себе представить, что, если кто-то появится рядом — будет еще лучше. Но я неисправимый романтик, и мечтаю встретить ту, ради которой буду просыпаться каждый день. Возможно, простой и привычный уклад жизни превратится в хаос, но это того стоит», — высказался он.

По словам Алексея, он готов построить отношения с девушкой творческой профессии.

«К примеру, и вы, и я, слышали много историй о том, как вторые половинки актеров были против их участия в пастельных сценах. Такие случаи были и у меня. Любой профессиональный актер понимает, что его тело — это инструмент в работе. И если актер соглашается на роль, нет ничего более непрофессионального, чем отказ участвовать в такого рода сценах лишь потому, что ваш любимый человек ставит вам определенные условия. Поэтому часто людям творческих профессий просто проще понимать и принимать все, что связано с жизнью друг друга», — заявил Алексей.

Полное интервью Воробьева о творчестве, детстве и жизни после инсульта читайте здесь.